La Lazio lancia il "Pack 2 partite" per Milan e Bologna

Dopo la vittoria conquistata contro il Lecce, la Lazio si prepara a due nuovi impegni allo Stadio Olimpico di Roma, subito dopo la trasferta di Milano contro il Milan in campionato. Il ritorno a San Siro vedrà la squadra di Sarri affrontare nuovamente i rossoneri, questa volta per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma giovedì 4 dicembre alle ore 21:00. Il secondo appuntamento all’Olimpico sarà con il Bologna di Vincenzo Italiano, ospite della Lazio per il quattordicesimo turno di Serie A.

In occasione di queste due partite casalinghe, la società capitolina ha lanciato il “Pack 2 partite”, un mini abbonamento cartaceo, acquistabile a partire da domani alle ore 12:00.

La S.S. Lazio comunica l’apertura della vendita di un PACK 2 PARTITE. La vendita inizierà alle ore 12:00 di giovedì 27 novembre e terminerà alle ore 23:59 di mercoledì 3 dicembre.

Questa vendita sarà solo cartacea e non digitale su card Lazio Eagle e 1900. Per entrambe le gare sarà necessario presentare ai tornelli dello stadio lo stesso biglietto acquistato.

Il mini abbonamento cartaceo denominato PACK 2 PARTITE valevole per le due gare contiene gli eventi:

- LAZIO-MILAN (Ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa in programma giovedi 4 dicembre alle 21:00;

- LAZIO-BOLOGNA (14^ giornata Serie A Enilive in programma domenica 7 dicembre alle 18:00);

Sarà possibile acquistare il mini abbonamento a carnet con le due gare all’interno nelle seguenti modalità:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

AGEVOLAZIONI PER I TIFOSI: SCEGLI LE TARIFFE RIDOTTE E PAGA IN TRE RATE



Le tariffe ridotte sono le seguenti:

UNDER 16

La tariffa U.16 è riservata ai nati a partire dal 1° gennaio 2009 ed è disponibile per tutti settori.

INVALIDI 100%

La tariffa Invalidi 100% è riservata a tutti coloro che sono in possesso di una documentazione che attesti un’invalidità al 100%. La stessa tariffa è valida anche per l’accompagnatore ed è disponibile per tutti i settori, fatta eccezione per la Tribuna d’Onore.

DISABILI CON ACCOMPAGNATORE

La tariffa disabili su sedia a rotelle è riservata alla tribuna Tevere Disabili. Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due biglietti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore.

Le tariffe ridotte invalido 100% e disabile, insieme all’accompagnatore, potranno essere acquistate con un biglietto unico per le due gare solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda.

IMPORTANTE: ACQUISTA IL TUO PACK 2 GARE CON PAYPAL E SUDDIVIDI IL COSTO IN 3 RATE

Registrati su PayPal

Crea in anticipo il tuo account su PayPal e in seguito acquista più velocemente il pack 2 gare online sul portale sslazio.vivaticket.it



Registrati



Al momento del pagamento

Seleziona l’opzione per pagare in 3 rate senza interessi. Segui Il procedimento e le condizioni di acquisto di PayPal.



Alla conferma del pagamento



Una volta elaborato il pagamento, sarà emesso il biglietto valevole per entrambi le partite.

ALTRE INFORMAZIONI



La S.S. Lazio raccomanda e consiglia di non acquistare i biglietti in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali sopracitati.

La S.S. Lazio ricorda che tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2021, potranno accedere allo stadio senza un titolo di accesso, esibendo agli ingressi un documento in corso di validità e accompagnati da un adulto. All’interno dello stadio non potranno occupare sedute, ma dovranno necessariamente sedere sulle gambe dell’accompagnatore. Per tutti i nati prima della suddetta data, sarà necessario acquistare un titolo d’accesso.

Per qualsiasi altro tipo di info, contattare: [email protected]