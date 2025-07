Guai per Patric: rischia un mese di stop, Provstgaard lo supera nelle gerarchie

ROMA I tormentoni non sono finiti. Dopo i 23 ko muscolari della passata stagione arriva il primo del 2025-26 per la Lazio. Patric si è fermato venerdì pomeriggio, alla vigilia dell’amichevole con l’Avellino. Un fastidio al quadricipite che ha subito scosso il numero 4, rientrato a pieno regime solo all’inizio della settimana scorsa dopo il recupero post operazione alla caviglia destra. Da quel 25 marzo l’ex Barcellona si era prefissato di tornare più carico di prima, a maggior ragione col Sarri bis, ma la sua rincorsa si è interrotta di nuovo.

Lesione muscolare per Patric, salterà l'esordio

Gli esami svolti ieri a Villa Mafalda hanno evidenziato una lesione riconducibile a un secondo grado, confermando le sensazioni negative del giocatore, convinto che non si trattasse di qualcosa di leggero. Nemmeno il tempo di ricominciare a gustarsi le sedute tattiche del Comandante, che Patric è stato costretto a frenare di nuovo, e il rischio è che dovrà star fuori per un mese, saltando quindi la prima e probabilmente anche la seconda giornata di Serie A, quand’oltre tutto Romagnoli sarà squalificato. Provstgaard (bene anche contro l’Avellino) continua dunque a scalare le gerarchie, ormai può essere considerato il terzo centrale.

Ma ecco spiegato anche il motivo per cui da tempo la Lazio ha bloccato l’eventuale uscita di Gigot. Per caratteristiche il francese non è di certo il centrale ideale per Mau, ma visto il punto interrogativo sulle condizioni di Patric dopo l’operazione, il club voleva attendere il precampionato per capire il da farsi con l’ex OM, lasciandolo partire al massimo a fine mercato. Il numero 2, che tra l’altro da giorni è fermo per una distorsione al ginocchio, si valuterà se portarlo nella mini tournée turca, col ko del compagno di reparto torna indispensabile per completare le rotazioni evitando a Marusic di sacrificarsi in mezzo.

RIFLESSIONI

Con la lesione di Patric quindi il mirino dei dettagli si è spostato sul reparto arretrato. Due giocatori del gruppo attuale non potranno essere inseriti nella lista per il campionato. Basic sembra sicuro dell’esclusione, ma il buon ritiro svolto lo ha fatto tornare in ballo. Un centrale difensivo è di troppo, ma con Patric a mezzo servizio potrebbe cambiare il destino di Gigot.

Formello valuta le prossime mosse in difesa

Attenzione pure ai terzini, dove uno tra Lazzari, Pellegrini e Hysaj rischia di finire fuori, mentre a decidere il testa a testa tra Noslin e Cancellieri dovrebbe essere il mercato, con l’ex Verona pedina importante per racimolare ciò che serve per sopperire alle mancanze dell’indicatore del costo del lavoro allargato. Valutazioni e ragionamenti in atto a Formello, dove è stato ufficializzato Riccardo Pinzani come nuovo addetto agli arbitri (Club Referee Manager). Un gran colpo l’ex fischietto di CAN A e B, che prende il posto lasciato vacante da Marco Gabriele e a Formello raggiunge il fratello Raffaele, ds della Women. Intanto per la Primavera è in arrivo Kleo Shpuza, esterno albanese classe 2007 dell’Udinese. Un colpo possibile solo tesserando il ragazzo come “giovane di serie”. Per la prima squadra resta tutto fermo.

il Messaggero