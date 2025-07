Lazio, inizia la missione turca: test contro Mourinho e sfide ad alta intensità

La Lazio missione turca, è tutto pronto per la seconda fase del ritiro estivo. La squadra partirà nel pomeriggio verso Istanbul, dove domani affronterà il Fenerbahce di Mourinho. Sarà il settimo incrocio tra i due tecnici, che hanno condiviso la Serie A tra il 2021 e il 2024. Il bilancio è a favore di Sarri: quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta (3-0). Ora si ritrovano, seppur in amichevole, per accendere il lavoro estivo biancoceleste.

Sarri ritrova Mourinho: test internazionale per la nuova Lazio

Ieri a Formello, come riportato da Il Corriere dello Sport, seduta mattutina dopo il lunedì di riposo post-Frosinone. Le gambe, appesantite dai carichi, hanno rallentato la squadra con l’Avellino, battuto solo nel recupero grazie al rigore di Guendouzi. Da oggi si alza l’intensità: cinque giorni in Turchia per lavorare su tattica e condizione fisica.

Una breve rifinitura, poi volo verso Istanbul. Il gruppo resterà in Turchia fino al 2 agosto, giorno dell’amichevole con il Galatasaray, proprio la squadra affrontata da Sarri nel suo esordio europeo con la Lazio, il 16 settembre 2021. Anche in quel caso, si giocava a Istanbul, e si perse per un errore di Strakosha.

Amichevoli, carichi e infortuni: ecco cosa attende i biancocelesti in Turchia

La Lazio ora entra nel vivo: aumentano le difficoltà e si alza il minutaggio dei titolari. Il Fenerbahce giocherà il suo ultimo test prima dell’andata del terzo turno preliminare di Champions League contro il Feyenoord, in programma il 6 agosto. Mourinho debutterà in campionato tre giorni dopo.

Sarri vuole risposte, dopo aver ruotato tutti nelle prime due uscite contro Primavera e Avellino. A Istanbul si farà più sul serio. Si valuteranno i recuperi: Gigot, ai box per mal di schiena, sarà testato oggi. Dia, colpito duro alla caviglia contro la Primavera, tornerà tra i convocati e metterà pressione a Castellanos, ancora senza gol in 180 minuti.

In programma domani circa 60 minuti per i titolari. Isaksen attende la negativizzazione dalla mononucleosi, mentre Patric si ferma di nuovo: lesione tra primo e secondo grado alla coscia destra, un altro stop dopo l'intervento alla caviglia. Potrebbe rientrare solo tra un mese.