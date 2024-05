Calciomercato Lazio, si avvicina un attaccante della Serie A

Come riportato da Sky Sport, la Lazio starebbe sondando i profili di 3 giocatori della Salernitana. Si tratta di Dia (in rottura totale con l'ambiente granata dopo le recenti vicende giudiziarie), Lassana Coulibaly, mezzala classe '96, e soprattutto di Tchaouna.

Lazio su Tchaouna: le ultime

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio sarebbe ora in pole per assicurarsi le prestazioni di Loum Tchaouna, talentosa ala francese classe 2003. È stato fin qui autore di una buona stagione, con 6 gol e 4 assist in 33 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Il giovane stuzzica e non poco dalle parti di Formello, considerando soprattutto le ottime prestazioni individuali nonostante una Salernitana disastrosa. La società biancoceleste avrebbe fatto dei passi in avanti con il giocatore, ora non resta che attendere gli sviluppi.

Su Coulibaly:

Nell'operazione potrebbe rientrare anche Lassana Coulibaly, centrocampista difensivo che non rispetta a pieno i parametri indicati questa mattina da Fabiani riguardo le strategie di mercato. Il giocatore, oltre a una stagione non memorabile condita da un solo assist, ha 28 anni e non risulterebbe essere rivendibile in futuro.

Su Dia:

Discorso diverso per Dia. L'attaccante senegalese è in uscita dalla Salernitana e negli ultimi giorni era stato accostato alla Lazio: ci sarebbe stata una frenata tra le parti e al momento la pista si raffredda.