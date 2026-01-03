Lazzari cercato da un club di Serie A

È circolato il nome di Pinamonti, ma al momento Sarri continua a puntare sui primi due obiettivi prima di valutare eventuali soluzioni diverse. Guardando in casa Sassuolo, la società neroverde segue con attenzione Lazzari. Capitolo esterni: resta congelata, secondo quanto riportato da La Repubblica, l’operazione Alfonso Pedraza per giugno. Il laterale mancino del Villarreal si libererà a parametro zero, ma in caso di partenza di uno tra Tavares e Lazzari si tenterà di anticipare l’arrivo immediato del 29enne spagnolo a Formello. Qualora non dovesse arrivare un centravanti di livello (non è escluso l’inserimento finale di un profilo giovane), Sarri chiederà al club di reinvestire – la vendita di Castellanos ha portato 27 milioni – su due mezzali. Il primo nome resta Ruben Loftus-Cheek, già allenato al Chelsea. L’inglese però è molto utilizzato nel Milan e Allegri difficilmente darà l’ok. Pesante anche l’ingaggio da 4 milioni netti. Un’altra opzione gradita è Fabbian del Bologna: italiano e under 23, l’eventuale operazione inciderebbe meno sul costo del lavoro complessivo legato al mercato Lazio.