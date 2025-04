La Lazio in Norvegia per i quarti di finale di Europa League

La Lazio è arrivata a Bodo, in Norvegia, dopo una partenza anticipata. Il volo ha portato la squadra biancoceleste in terra scandinava, dove domani si terrà la vigilia dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo.

Risveglio muscolare e rifinitura

Il programma di domani prevede prima una sessione di risveglio muscolare in hotel, per preparare i giocatori alla giornata intensa che li attende. Successivamente, la squadra si sposterà allo stadio per la rifinitura, in programma alle 17:45. Sarà un'ultima occasione per perfezionare gli schemi e valutare le condizioni dei giocatori prima della partita.

Baroni - IPA

Conferenza stampa

Alle 19, spazio alla conferenza stampa con mister Baroni e un calciatore biancoceleste, che risponderanno alle domande della stampa in vista della sfida di giovedì. La sfida contro il Bodo prenderà il via giovedì alle 18:45, con il fischio d'inizio che segnerà il debutto ufficiale della Lazio nella fase a eliminazione diretta di Europa League. La Lazio è pronta a dare battaglia in Norvegia per cercare di conquistare un posto nelle semifinali di Europa League. La squadra, guidata dal mister Baroni, si prepara con attenzione e determinazione per affrontare il Bodo in una partita che si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Il video