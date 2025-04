Zauri: "La vittoria contro l'Atalanta ha dato serenità"

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex calciatore della Lazio, Luciano Zauri ha parlato della squadra di Marco Baroni, esprimendo un parere positivo sulla recente vittoria contro l'Atalanta:

"Ci voleva questa vittoria per dare serenità all'ambiente", ha sottolineato. Zauri ha poi commentato il cambiamento che la squadra ha vissuto, con alcuni calciatori che si sono fatti trovare pronti, “dimostrando forza e carattere.”

La Lazio ha meritato pienamente la vittoria contro l'Atalanta e, secondo Zauri, a Formello sono ben consapevoli dell'importanza della partita di giovedì.

“Sicuramente andrà in campo una formazione interessante.”

Il futuro di Castellanos e le sfide in arrivo

Zauri ha parlato anche di Castellanos, ipotizzando che potrebbe entrare nel finale della partita contro il Bodo, con la possibilità di essere schierato titolare nel derby contro la Roma:

“Sarà fondamentale ritrovare il campo, ma contro la Roma deve giocare chi è al 200%. Il problema è il recupero dopo per la preparazione al derby."

Lazio - Fraioli

Nuno Tavares e le difficoltà fisiche

Zauri ha poi commentato la situazione di Nuno Tavares, che all'inizio aveva sorpreso per la sua continuità, ma che ora sembra dover fare i conti con problemi fisici persistenti.

“Probabilmente ha qualcosa di irrisolto. Quando ce l'hai si vede, non tutti ce l'hanno. E quando manca si sente, con tutto il rispetto per Pellegrini. La Lazio sta facendo bene con gli esterni bassi, e Marusic può essere un'alternativa utile, anche a piede invertito."

Rovella e il centrocampo: soluzioni vincenti

Riguardo a Nicolò Rovella, Zauri ha elogiato la sua continua crescita, definendolo "da Nazionale" e apprezzando la sua capacità di alternare fasi offensive e difensive in maniera eccellente. "Sta facendo ottime cose e ha trovato il partner perfetto in Guendouzi", ha detto. Sulla questione del centrocampo a tre, Zauri ha osservato che, pur avendo visto un buon impatto di Belahyane a Bergamo, non sarebbe convinto di cambiare l'attuale assetto con il centrocampo a due, che ha dato ottimi risultati fino a ora.

La Lazio contro il Bodo e il derby: un test importante

Concludendo il suo intervento, Zauri ha risposto in modo ironico alla domanda sul poco tempo per preparare il derby, dicendo che "è un bene che ci sia poco tempo per prepararlo", riflettendo sulla solidità del sistema di gioco della Lazio. Nonostante la sfida imminente con il Bodo, Zauri è fiducioso che la squadra sia pronta a gestire le due partite in poco tempo, puntando su un atteggiamento solido e determinato per affrontare al meglio il derby contro la Roma.