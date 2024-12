FORMELLO | Baroni in preallarme tra differenziati, gestioni e assenze

Sono stati dieci giorni pazzeschi per la Lazio con la doppia vittoria contro il Napoli (Coppa Italia e Campionato) e contro l'Ajax ad Amsterdam nel tempio del calcio olandese, peccato che la strada per la squadra di Baroni ancora non si è spianata attesi dal big match di lunedì sera contro l'Inter.

Dopo il giorno di riposo concesso ieri dallo staff tecnico, questa mattina i calciatori biancocelesti si sono ritrovati nel Centro Sportivo di Formello per iniziare a mettere nel mirino la sfida di alta classifica contro la squadra di Simone Inzaghi.

