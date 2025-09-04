Lazio, il Comandante sta per superare un record personale: ecco di cosa si tratta

L'estate non ha portato nessun nuovo volto a rinforzare i vari reparti biancocelesti, a causa della campagna acquisti bloccata per via dei tre parametri FIGC non rispettati, tuttavia, ci ha pensato il ritorno del Comandante Maurizio Sarri a riportare un po' di gioia e speranza nella tifoseria. Dopo un doloroso addio, Il tecnico è tornato alla guida delle aquile e tra poco riscriverà la storia, infatti, il mister sta per raggiungere un record personale.

Il record personale del Comandante

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, mancano soltanto 10 partite al mister Maurizio Sarri per superare un primato personale, infatti, al momento sono 139 le partite della Lazio guidate dal tecnico ed una volta raggiunte le 149 infrangerà il suo record di 148, risultato raggiunto con il Napoli. L'incontro con l'Inter a San Siro del 9 novembre permetterà al mister di eguagliare il record stabilito, tuttavia, sarà il match contro il Lecce, in programma il 23 novembre, a riscrivere la storia e a fortificare il rapporto tra il Comandante, che ha scelto di non abbandonare la Lazio neanche in un momento così difficile, e La tifoseria biancoceleste, che vede in Sarri una fonte di speranza.

Le precedenti stagioni del mister alla guida delle aquile

Il mister Maurizio Sarri è stato alla guida delle aquile per tre stagioni, a partire dal 2021/2022, nella quale il club si è classificato in 5a posizione, qualificandosi in Europa League, con un totale di 64 punti, ottenuti grazie a 18 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte, ma non solo, quell'anno la Lazio ha chiuso il Campionato con una media di 77 gol segnati e 58 subiti. Nella stagione 2022/2023 i biancocelesti si erano posizionati al 2° posto, valido per l'accesso in Champions, con 74 punti, merito di 22 vittorie, 8 sconfitte ed 8 pareggi e con una media di 60 reti compite e 30 subite. Nel 2023/2024, invece, dopo 12 vittorie, 12 sconfitte e 4 pareggi e in seguito all'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, il tecnico aveva presentato le sue dimissioni a causa di tensioni con ex calciatori della rosa biancoceleste.