AMICHEVOLE | Venezuela-Italia, le probabili formazioni

Con la sosta del campionato di Serie A, torna in campo la Nazionale Italiana. La squadra di Luciano Spalletti, in questa sosta del mese di marzo, sarà impegnata in due amichevoli, in preparazione al campionato Europeo che si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Il primo di questi due test amichevoli che si svolgeranno negli Stati Uniti, è in programma per la serata di oggi.

L'Italia infatti, questa sera alle ore 22:00, affronterà il Venezuela in Florida, mentre domenica 24 marzo, alle ore 21:00, gli Azzurri sfideranno l'Ecuador a New York.

In vista della sfida amichevole di questa sera tra Venezuela ed Italia, ecco le probabili formazioni scelte dai due allenatori:

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon.

Commissario Tecnico: Fernando Batista.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Jorginho, Barella, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui.

Commissario Tecnico: Luciano Spalletti.