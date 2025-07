Lazio e Istituto Dermopatico dell'Immacolata: l'importanza della salute della pelle

La società biancoceleste è sempre in prima linea per promuovere la salute e il benessere delle persone e questa volta lo fa attraverso un'importante collaborazione con l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata, volta a valorizzare la cura della pelle.

Sul sito ufficiale della Lazio, infatti, è stato pubblicato un comunicato ufficiale nel quale si spiega che i calciatori e lo staff della squadra prenderanno parte a - a Formello - due giornate di screening dermatologico.

S.S. Lazio e IDI-IRCCS insieme per la prevenzione dermatologica

Il comunicato della Società

Due giornate dedicate alla salute della pelle per squadra e staff!

Nell’ambito del progetto Lazio Lab, nato per promuovere la cura e la prevenzione tra tutti i tesserati della Società, la S.S. Lazio ha avviato una collaborazione con l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI-IRCCS), punto di riferimento nazionale nella dermatologia clinica e nella ricerca scientifica.

Presso il Centro Sportivo di Formello si svolgeranno due giornate di screening dermatologico rivolte ai calciatori della prima squadra e allo staff tecnico. Gli specialisti IDI effettueranno visite mediche e analisi in videodermatoscopia digitale, per il controllo e la diagnosi precoce di eventuali lesioni cutanee.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione su corretti comportamenti legati alla protezione solare, all’autocontrollo della pelle e alla prevenzione delle patologie dermatologiche, soprattutto per chi, come gli atleti, è esposto con frequenza ai raggi UV.

S.S. Lazio e IDI-IRCCS confermano così il valore di un modello virtuoso di collaborazione tra sport e sanità, a tutela della salute dei professionisti dello sport.

La Società desidera ringraziare il Dott. Alessandro Zurzolo, Consigliere Delegato dell’IDI-IRCCS, e il Dott. Gianni Di Lella, Direttore del Centro Skin Cancer Center dell’Istituto, per la disponibilità, la competenza e l’impegno messi al servizio di questo progetto.