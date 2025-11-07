Lazio, obiettivo Europa: a San Siro la sfida che può cambiare la stagione

Lazio a caccia dell’Europa: il big match con l’Inter può valere doppio

La Lazio si trova a un passo dalla zona Europa, ottava in classifica con 15 punti. Per centrare il quinto posto, occupato da Bologna e Juventus, servono tre punti in più, mentre per il quarto posto, attualmente nelle mani della Roma (21 punti come Milan e Inter), il distacco è di sei lunghezze.

Domenica 9 novembre, alle 20:45, la squadra di Sarri farà visita all’Inter a San Siro, in una sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà. I nerazzurri vantano il miglior attacco del campionato, e per i biancocelesti sarà un test cruciale per la difesa, che finora si è rivelata tra le più solide della Serie A. In palio ci sono punti pesanti per la classifica e per la fiducia del gruppo.

Un calendario fitto e decisivo: da San Siro al Bologna passando per la Coppa Italia

Come evidenzia Il Corriere dello Sport, la Lazio arriva alla sfida con l’Inter forte di una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi, che l’ha proiettata alle porte dell’Europa. Dopo San Siro, il calendario propone una serie di sfide decisive: il Lecce in casa, un doppio confronto con il Milan tra campionato e Coppa Italia, e infine il Bologna, sempre all’Olimpico.

Un ciclo intenso che si chiuderà con la pausa di inizio dicembre e che dirà molto sulle ambizioni europee dei biancocelesti. Sarri crede nella continuità e sa che il prossimo mese sarà fondamentale per dare un segnale forte al campionato.