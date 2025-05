Lotito: "Dobbiamo trasmettere alla squadra l'orgoglio dell'appartenenza"

La S.S. Lazio ha organizzato una serata, presso Casina di Macchia Madama a Roma, per ricordare lo scudetto vinto dai biancocelesti nella stagione 1999-2000. A questo evento sono presenti molti degli attuali protagonisti del campionato, ma anche ex giocatori e personalità importanti proprio della stagione di inizio XXI secolo.

A partecipare, inoltre, vi è anche l'attuale presidente della società biancoceleste: Claudio Lotito.

Quanto è importante celebrare e ricordare l'impresa di 25 anni fa?:

E' fondamentale: non c'è futuro senza il nostro passato. Dobbiamo far tesoro dell'esperienza passata e rivendicarne i comportamenti: diventa un percorso di partenza che deve essere seguito. Prima erano altri tempi, in cui vi erano l'aborto della proprietà, mentre oggi ci sono meccanismi di gestione più restrittivi e limitanti dal punto di vista della creatività. Quindi, senza alcuni accorgimenti, si rischia molto.

Quanto crede al quarto posto?

Cosa è mancato negli anni alla Lazio per assestarsi nella zona alta della classifica?

Io ho sempre pensato che nella vita è importante riuscire a mettere in campo tutte le forze per raggiungere gli obiettivi di carattere sportivo. Quando sono arrivato, per salvaguardare il patrimonio di questo club, ho fatto sì che questa società non fallisse. I presidenti che mi hanno preceduto hanno sempre fatto molti sacrifici, per questo motivo ho sempre cercato di portare in sicurezza il club. Ad oggi, la Lazio è proiettata nel futuro: sta costruendo un'accademy e ristrutturando il centro sportivo. Noi stiamo coltivando, nell'interesse dei tifosi, la forza di questo club, anche portando a casa i migliori risultati sportivi.

Abbiamo, inoltre, presentato il progetto del nuovo stadio: una casa nuova in cui coltivare un maggior legame con i propri tifosi… preferisco avere una struttura che si tramandi nel tempo. Mi sono preoccupato di salvare la storia e ora dobbiamo pensare al futuro di questa società: siamo quelli che abbiamo vinto più di tutti, dopo la Juventus, con squadre molto forti. Abbiamo dimostrato che se vogliamo, riusciamo. Dobbiamo continuare su questa linea e far capire a tutti che la Lazio si è sempre attestata in Europa.