Canigiani: "Sponsor? La trattativa continua ma sarà difficile fare in tempo per il Verona"

Marco Canigiani, responsabile marketing e commerciale della squadra biancoceleste, ha rilasciato delle dichiarazioni, che sono state riportate dall'edizione odierna de Il Messaggero, riguardanti i passi avanti che sta facendo la Società Lazio per la collaborazione con un main sponsor, infatti, come aveva riportato il Corriere dello Sport ad inizio agosto, la squadra dovrebbe essere entrata in contatto con delle aziende straniere del ramo tecnologico. La collaborazione con uno sponsor è fondamentale per risanare senza uscite il costo del lavoro allargato e poter svolgere la campagna acquisti a gennaio, inoltre, si parla di un affare di circa 5 milioni a stagione e con l'obiettivo di riuscire a ricevere un anticipo del prossimo quadriennio.

Le dichiarazioni di Marco Canigiani riportate da Il Messaggero

Stiamo lavorando ancora per un main sponsor, ma difficilmente faremo in tempo per la gara col Verona. La trattativa continua e speriamo in un esito positivo.

