HABEMUS PAPAM! IL NUOVO PONTEFICE È PAPA LEONE XIV

È ufficiale, dopo essersi nuovamente riunito il Conclave è finalmente riuscito a giungere ad una decisione, infatti, sarà Papa Leone XIV, vale a dire l'americano Robert Francis Prevost, a ricoprire il ruolo di Pontefice dopo la dolorosa scomparsa di Papa Francesco, deceduto la mattina del 21 aprile.

Conclave: la fumata decisiva

Come riportato dal sito Ansa.it, in seguito alla fumata nera di ieri, questa mattina alle ore 08:00 i Cardinali Elettori si sono riuniti nel Palazzo Apostolico per celebrare la messa e, in seguito, si sono recati nella Cappella Sistina per iniziare le votazioni. Dopo la prima fumata di stamattina alle ore 11:51, è arrivata una seconda fumata alle ore 18:07 la quale ha svelato il nome del nuovo Pontefice, vale a dire Papa Leone XIV.

Le foto di Papa Leone XIV

Papa Leone XIV - Ipa

Papa Leone XIV - Ipa

Papa Leone XIV - Ipa

Nella pagina successiva la storia e la modalità d'elezione del conclave