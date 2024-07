Lukaku cancella il suo passato: scomparse dai social le foto con le sue ex squadre

Dopo aver terminato la sua esperienza in prestito con la sponda giallorossa del Tevere, Romelu Lukaku torna ad essere un nome forte di questo calciomercato con il Napoli di Antonio Conte, vero e proprio pupillo dell'ex CT della Nazionale, che ha individuato nel classe '93 il sostituto ideale per il sempre più partente Victor Osimhen dato in direzione Champs-Élysées per vestire la maglia del Paris Saint Germain.

Romelu Lukaku ha cancellato tutte le foto da Instagram con le sue vecchie squadre

L'attaccante ex-Roma ha recentemente fatto una vera e propria pulizia sul proprio profilo Instagram, Lukaku infatti ha eliminato tutte le foto con la maglia della Roma e con quelle delle sue ex-squadre. I tifosi partenopei hanno perciò iniziato a sognare il colpo interpretando il gesto di Romelu Lukaku come un chiaro indizio di mercato e volontà da parte del calcaitore.

La verità la conosce probabilmente il solo attaccante belga, che non è nuovo a telenovele di mercato infinite come quella che accadde con l'Inter, vedremo a questo punto nei prossimi giorni gli sviluppi di mercato e la prossima destinazione del calciatore belga.