Lazio, svelati tutti i nuovi numeri di maglia: la lista completa e il nuovo numero 10

Oggi si è giocata l’ultima amichevole del ritiro ad Auronzo di Cadore e la Lazio ha affrontato la Triestina, con cui ha pareggiato 1-1. Ha giocato anche Zaccagni, l’ultimo arrivato in ritiro assieme al nuovo compagno di squadra Castrovilli.

Il nuovo numero di maglia di Zaccagni

Nuova stagione, nuovo numero anche per Mattia Zaccagni. L’attaccante reduce dall’Europeo ha scelto un numero speciale, il numero 10. Mattia erediterà la maglia da Luis Alberto, ormai nuovo calciatore dell’Al Hilal. L’indiscrezione sul suo nuovo numero era già circolata nei giorni scorsi, ma oggi pomeriggio è arrivata l’ufficialità. Non solo: la prima partita, seppur amichevole, in cui Zaccagni ha indossato la numero 10 è stata anche la prima con la fascia di capitano al braccio.

Tutti i nuovi numeri di maglia della Lazio

Non solo Zaccagni, anche altri calciatori della vecchia guardia hanno scelto di cambiare numero sulla maglia. Di seguito la lista completa, seppur non ancora ufficiale poiché verranno confermati appena prima dell’inizio del campionato:

Portieri: Provedel 94, Mandas 35, Furlanetto 55, Renzetti 59;

Difensori: Lazzari 29, Marusic 77, Patric 4, Romagnoli 13, Casale 15, Kamenovic 16, Pellegrini 3, Fares 93, Milani 78, Tavares 30, Ruggeri 44, Hysaj 23;

Centrocampisti: Guendouzi 8, Akpa Akpro 92, Rovella 6, Cataldi 32, Vecino 5, Dele-Bashiru 7, Basic 26, Castrovilli 22;

Attaccanti: Isaksen 18, Tchaouna 20, Noslin 14, Castellanos 11, Pedro 9, Cancellieri 19, Saná Fernandes 70, Zaccagni 10.