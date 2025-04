Atalanta-Lazio, i diffidati in casa biancoceleste: ecco chi rischia di saltare il derby

Verso Atalanta-Lazio

Dopo la deludente gara contro il Torino, che ha fruttato solo un punto, la Lazio deve ora concentrarsi sulla prossima sfida di campionato, che vedrà la squadra di Baroni impegnata contro l’Atalanta.

I diffidati in casa Lazio

Un’assenza importante per i biancocelesti sarà quella di Guendouzì, costretto a saltare la partita per squalifica. Attenzione anche ai diffidati: Belahyane e Isaksen sono a rischio squalifica e, in caso di ammonizione, salterebbero il derby. Entrambi dovranno dunque gestire con cautela ogni intervento nella gara di domenica.