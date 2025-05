Il Bologna vince la Coppa Italia e riscatta Casale: i dettagli

Una serata indimenticabile per i tifosi del Bologna: la squadra emiliana ha battuto il Milan nella finale di Coppa Italia disputata allo Stadio Olimpico di Roma. Un successo storico che arriva a 51 anni dall’ultima volta, coronando una stagione straordinaria con un trofeo prestigioso.

Il riscatto di Casale: ora è tutto rossoblù

Oltre alla gloria sportiva, la vittoria ha anche effetti diretti sul mercato: Nicolò Casale, arrivato dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto, sarà confermato dal club. Il contratto prevedeva l’obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, tra cui la qualificazione a una competizione europea, obiettivo raggiunto grazie alla vittoria in Coppa. Il Bologna verserà 7,5 milioni di euro, più il milione già versato per il prestito oneroso, per assicurarsi a titolo definitivo il difensore centrale.

Casale, una scommessa vinta

Il classe ’98 si è rilanciato proprio in maglia rossoblù, ritrovando continuità e rendimento dopo una stagione difficile alla Lazio. La sua crescita ha contribuito in modo decisivo al percorso del Bologna, che ora potrà contare su di lui anche in vista delle sfide europee del prossimo anno.