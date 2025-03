Giudice Sportivo, un calciatore della Lazio entra in diffida: i dettagli

Con la gara di ieri sera tra Lazio e Udinese terminata 1-1, si è concluso il ventottesimo turno di Serie A: i biancocelesti giovedì saranno impegnati al ritorno degli ottavi di Europa League, domenica invece ci sarà Bologna-Lazio prima della sosta per le Nazionali. Come di consueto, in giornata è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo: un calciatore della Lazio è entrato in diffida.

I diffidati in casa Lazio: nella lista se ne aggiunge uno

In casa Lazio i diffidati sono tre: Belahyane, Guendouzi e Isaksen. Con la conclusione di questa giornata però, nella lista se ne è aggiunto un altro: stiamo parlando di Matias Vecino che ieri ha ricevuto la sua quarta ammonizione del campionato. Per Lazzari invece, che nella gara di ieri ha ricevuto un cartellino giallo, si tratta soltanto della seconda sanzione.



Sanzione in casa Udinese

In occasione di Lazio-Udinese, gli ospiti dovranno fare a meno di un calciatore per la prossima partita.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KAMARA Hassane (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Sanzione per la Roma

Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di

giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.