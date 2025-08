Lazio, cresce il numero degli abbonati: manca poco per raggiungere il record storico

Eliminazione ai calci di rigore contro il Bodoe-Glimt ai quarti di finale di Europa League, vittoria in casa che sembra ormai soltanto un ricordo lontano, mancata qualificazione nelle Coppe e sconfitta contro il Lecce, scandalo Bernabè e perdita di Olimpia, assenza di sponsor sulle maglie, mercato bloccato a causa dei tre parametri FIGC non rispettati, conferenza stampa per la presentazione di Maurizio Sarri inizialmente chiusa alla stampa, risposte poco chiare da parte della Società, tutti questi eventi non sono riusciti a fermare l'amore che provano i tifosi biancocelesti nei confronti della loro Lazio, che vogliono rivedere tornare a volare. È impressionante il numero di tesserati per la stagione 2025/2026 ma sicuramente una delle ragioni principali è il ritorno del Comandante alla guida delle aquile, mister in cui i tifosi ripongono molta fiducia e speranza, soprattutto data la sua decisione di restare a bordo della nave nonostante i vari problemi.

Il numero degli abbonati

La tifoseria della Lazio ha risposto presente ed è pronta a sostenere la sua squadra dalle tribune, infatti, come riportato dall'edizione odierna de il Corriere dello Sport, è circa 27.200 il numero di tesserati. Manca veramente poco per raggiungere il quarto miglior risultato dell'era Lotito, vale a dire 27.324 nel 2009/2010, e circa 1.500 per superare il record storico, i 28.731 del 2004/2005 di quando Lotito esordì come gestore del club. Con ancora due settimane a disposizione, precisamente fino a mercoledì 20 agosto, la Società è fiduciosa di riuscire ad avvicinarsi agli ottimi risultati raggiunti nelle ultime due stagioni: 29.036 nel 2024/2025 e 30.333 nel 2023/2024.

Nella pagina successiva il calendario delle partite di Serie A