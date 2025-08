Buon compleanno Danilo Cataldi: l'aquila spegne 31 candeline

Buon compleanno Danilo Cataldi, il centrocampista della rosa biancoceleste compie 31 anni. Ritornato da poco alla Lazio dopo il prestito alla Fiorentina, l'Aquila numero 32 si è fatta riconoscere durante le amichevoli ed ha dato il meglio di sé in ogni partita disputata fino ad ora, adesso sta soltanto al Comandante scegliere se sarà lui il titolare o se invece bisognerà continuare a puntare su Nicolò Rovella, pedina essenziale della Lazio e giovane promessa della squadra.

Danilo Cataldi: gli auguri della Società

Danilo Cataldi: la sua storia nelle aquile

Cresciuto nelle giovanili della Lazio e mandato in prestito al Crotone, Danilo Cataldi ha esordito in maglia biancoceleste nella stagione 2014/2015, tuttavia, dal 2017 al 2018 ha trascorso un periodo sia al Genoa che al Benevento per poi tornare nelle aquile. Nella stagione 2024/2025 il mediano è sceso in campo con la Fiorentina ma quest'estate è rientrato nella famiglia laziale, luogo che gli appartiene e che sente come casa. Il suo debutto in Serie A, invece, risale alla partita contro il Napoli del 18 maggio 2015, subentrando a Marco Parolo. Fino ad ora con la Lazio ha conquistato una Supercoppa italiana, una Coppa Italia ed è stata la più giovane aquila ad aver indossato la fascia da Capitano, precisamente a marzo 2015 dopo l'uscita di Stefano Mauri. Nonostante i numerosi trasferimenti, Danilo Cataldi è sempre stato un elemento importante per la Lazio, soprattutto per la grande fede e l'amore che prova nei confronti di questa maglia, ed ora ha una nuova possibilità di dimostrare il suo talento e superare il suo record di 7 gol.