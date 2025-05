Pedro: “Per la Champions conta solo vincere, con la Lazio voglio continuare…”

Siamo oramai arrivati al termine della stagione e uno dei calciatori più determinanti di quest’anno è stato lo spagnolo Rodriguez Pedro. Il trentasettenne è risultato determinante in partite decisive, l’ultima delle quali quella contro il Parma dove il calciatore ha siglato, in meno di cinque minuti, una doppietta che ha permesso alla Lazio di pareggiare. Un campione nato, nella vita ma soprattutto sul campo, ha collezionato innumerevoli trofei ma ha deciso di legare il suo cuore anche alla Lazio, dove sta diventando un punto di riferimento nello spogliatoio e per i tifosi. Pedro è stato intervistato dai taccuini del quotidiano La Gazzetta dello Sport ed ecco riportate le sue parole.

Pedro - Fraioli

