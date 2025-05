Lazio, il punto sulla condizione fisica dei terzini Tavares, Lazzari e Marušić: le alternative

Sta per concludersi la stagione 2024-2025: un percorso di alti e bassi per la Lazio, grandi soddisfazioni, ma anche delusioni. Adesso è rimasto in palio l’ultimo importante traguardo della squadra, forse il primo che lo spogliatoio si era posto di concludere ad inizio campionato: la qualificazione in Champions. Non sarà facile e tutto partirà da sabato pomeriggio alle 18.00, dove, all’Olimpico, si disputerà un vero e proprio “spareggio Champions“ contro la Juventus di Tudor, altra squadra candidata alla qualificazione. Ci sarà bisogno della miglior Lazio in questa terzultima partita di campionato, ma Baroni non può contare sull’intero organico, a partire dai terzini.

Le condizioni dei terzini: Tavares e Lazzari

Ieri mattina, mister Baroni ha tirato un sospiro di sollievo rivedendo Tavares e Lazzari in gruppo per l’allenamento. A due giorni dalla gara contro i bianconeri dell’ex Tudor è stato sicuramente un po’ un segnale. Nonostante ciò, bisognerà valutare se farli giocare dal primo minuto, ma a questo punto, entrambi potranno andare almeno in panchina e, di conseguenza, entrare in un possibile giro di rotazioni durante la gara. Tavares si si era fermato il 17 aprile nella gara di ritorno contro il Bodo. Subentrato a metà ripresa, era uscito nei minuti iniziali del primo tempo supplementare, bloccato dal settimo infortunio muscolare della stagione. Ora l’adduttore sinistro sembra migliorato ma occorrerà riprendere la condizione atletica migliore: la tenuta del venticinquenne portoghese verrà valutata nelle prossime ore, ma appare improbabile la sua ripartenza da titolare contro la Juventus. Lazzari, invece, si era infortunato il 23 aprile contro il Genoa. Il polpaccio sta migliorando e i tempi veloci di recupero, tipici dell’ex SPAL, indurrebbero a dargli qualche speranza in più contro la Juventus. Tuttavia, le chance dovranno superare i test degli allenamenti di oggi e domani, peroni vuole soluzioni al top come terzi d’assalto

