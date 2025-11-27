Lazio Women, aumentano le giornate di squalifica per il mister Grassadonia: il comunicato

Gianluca Grassadonia, tecnico della Lazio Women, dopo aver ricevuto due giornate di squalifica al temine dell'incontro con la Roma nel derby, ha ricevuto una terza giornata di squalifica.

Per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di squalifica in corso di esecuzione (C.U. n. 44/DAF del 18.11.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S, si posizionava sulla terrazza della tribuna d’onore, quasi al centro tra le due panchine, e dava disposizioni tecniche e tattiche alle calciatrici della sua squadra per quasi tutta la gara. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli art. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).