Lazio, Dott. Lovati: "Cataldi? Bisogna capire quale dei tre muscoli è lesionato. Su Basic..."

Il Dottor Stefano Lovati, specialista in ortopedia e traumatologia, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo gli infortuni in casa Lazio, concentrandosi particolarmente su quello di Danilo Cataldi, che ha riscontrato una lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro durante la gara contro il Lecce, e sulle condizioni di Toma Basic.

Il gastrocnemio è il muscolo del polpaccio, perché formato da tre muscoli: i due gemelli il mediale e il laterale e il sottostante che sia chiamo soleo che, convergendo, formando il tendine d'Achille. Corrisponde a circa il 15% delle lesioni muscolari degli sportivi, una percentuale abbastanza alta, e si tratta di una lesione difficile da curare, perché soprattutto il soleo perché è un muscolo poco vascolarizzato e, quindi, là dove arriva poco sangue è difficile far arrivare i benefici terapeutici. Bisogna capire quale dei tre muscoli è lesionato e soprattutto in quale zona. Parlare di lesione al gastrocnemio è un po' generico. Se è basso grado credo che tra i 15 e i 20 giorni Cataldi dovrebbe essere abile e arruolabile.