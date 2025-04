Lazio-Bodo/Glimt, le formazioni ufficiali di mister Baroni

Una rimonta per la storia, quella a cui è chiamata la Lazio di mister Baroni in vista della sfida di ritorno, valevole per i quarti di finale di Europa League, contro il Bodo/Glimt. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma, in cui i biancocelesti e i fulmini gialli di Knusten si rincontreranno per la sfida di ritorno dopo l'andata all'Aspmyra Stadion.

Con più di 55mila tifosi lo Stadio Olimpico di Roma si tingerà di tinte biancocelesti a supporto della squadra. I supporters laziali saranno il vero dodicesimo uomo in campo per raggiungere un'impresa ancora non del tutto impossibile: centrare la prima semifinale europea nell'era Lotito. Attesa anche una straordinaria scenografia in Distinti e in Curva Nord, dopo quella esposta in occasione del derby contro la Roma.

Nel frattempo, a pochi istanti dal calcio d'inizio, i due tecnici hanno diramato le proprie formazioni ufficiali, di seguito gli undici titolari di Lazio e Bodo/Glimt.

La formazione ufficiale di Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disposizione: Furlanetto, Provedel, Gigot, Vecino, Dele-Bashiru, Noslin, Dia, Tchaouna, Hysaj, Tavares. Allenatore: Baroni.

Gli undici titolari del Bodo/Glimt

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Hauge, Hogh, Blomberg. A disposizione: Faye Lund, Brondbo, Nielsen, Auklend, Moe, Brunstad Fet, Helmersen, Maataa, Sorli, Hansen, Jensen. Allenatore: Knutsen.