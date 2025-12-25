Dopo un lungo periodo di stop dovuto alla pubalgia e alla conseguente operazione a cui il regista si è sottoposto per cercare di risolvere il problema, Nicolò Rovella si prepara a rientrare in campo e ad aiutare il resto della rosa biancoceleste a conquistare più punti possibili per tentare di centrare l'obiettivo Europa. Questa è un'ottima notizia per il Comandante, che nell'ultimo periodo ha dovuto gestire una grande emergenza a centrocampo, tuttavia, con il ritorno del numero 6, il mister dovrà prendere una decisione importante e scegliere chi schierare da titolare tra l'ex Juventus e Danilo Cataldi, che ha dimostrato di essere una pedina essenziale per la Lazio.

Nicolò Rovella: infortunio e rientro in campo

La stagione 2025/2026 non è partita nel migliore dei modi per il regista, infatti, dopo essere sceso in campo nelle prime 4 partite (Como, Verona, Sassuolo e Roma), il centrocampista si è dovuto scontrare con un vecchio nemico, vale a dire la pubalgia, e nonostante i vani tentativi con la terapia conservativa, il 20 novembre il biancoceleste è stato costretto a sottoporsi all'intervento chirurgico con la speranza di risolvere una volta per tutte questo problema. Dopo poco più di un mese Nicolò Rovella si prepara a tornare in campo, infatti, il calciatore dovrebbe poter essere pronto per la gara del 4 gennaio contro il Napoli, altrimenti se ne riparlerà per il match contro la Fiorentina del 7 gennaio o per Verona-Lazio dell'11, che aprirà la seconda parte del Campionato di Serie A. Quel che è certo è che i tifosi laziali aspettano solo di poter riavere la loro amata aquila in campo e magari vederlo segnare per la prima volta in maglia biancoceleste, non contando il suo gol annullato nella gara contro il Parma nella stagione scorsa.

