La rinascita di Provedel con Sarri: i numeri sono impressionanti

Da incertezza con Baroni nello scorso anno a titolare indiscusso con il ritorno in panchina di Sarri: Ivan Provedel si è riconquistato la titolarità grazie a ottime prestazioni sul campo. Voluto fortemente dal tecnico toscano nella stagione 22/23, dopo il secondo posto conquistato con la miglior difesa del campionato, Provedel fu eletto come miglior portiere della Serie A. Nella scorsa stagione il rendimento non è stato dei migliori, infatti, nel periodo invernale, Baroni decise di relegarlo in panchina per far giocare Mandas. Con il ritorno in estate di Maurizio Sarri le gerarchie sono decisamente cambiate: da Como in poi, esclusa la partita di Coppa Italia con il Milan, il portiere italiano non è più uscito dal campo.

Provedel - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

I numeri della difesa della Lazio e i clean shet di Provedel

Con il ritorno di Sarri in panchina, la difesa è tornata ad essere il punto forte di questa squadra con Provedel assoluto protagonista. Nelle prime diciassette giornate di Serie A, con soli 11 gol subiti la Lazio è la seconda miglior difesa del campionato: i clean sheet di Provedel sono 9 (nessuno come lui in questo campionato), nella stagione del secondo posto furono 21 (portiere di quel campionato col maggior numero di porte inviolate). Nei top 5 campionati d'Europa, in questo momento la Lazio è la terza miglior difesa dietro solo a Roma e Arsenal.

La statistica di Provedel sulle parate

Il portiere della Lazio comanda una classifica particolare: con 61 interventi tra i pali, Ivan Provedel è il portiere che ha effettuato più parate di tutti quanti. Dietro a lui ci sono Svilar e Caprile con 56. Inoltre è anche il secondo miglior portiere in Europa per gol evitati con un valore di 6.8 (ha subito 11 reti a fronte delle 18 attese). Nella granitica difesa biancoceleste, oltre ad essere un marchio di fabbrica per eccellenza di Maurizio Sarri, c'è anche lo zampino di Provedel che è uno dei migliori portieri per rendimento del campionato italiano. Bentornato Ivan!