Delio Rossi: "Atalanta in fase calante. Ora è il momento di rimanere vicini alla Lazio"

Ai microfoni di Radiosei, l'ex mister biancoceleste, Delio Rossi, è intervenuto in ricordo di Suor Paola, scomparsa lo scorso martedì sera all'età di 77 anni. Inoltre il mister si è espresso anche sul prossimo impegno dei biancocelesti in campionato, che dovranno affrontare per la 31° giornata di Serie A l'Atalanta di Gianpiero Gasperini.

L'ex mister a Radiosei

Suor Paola era una ‘suora anomala’. Ti aspetti più assistenza spirituale, invece lei pensava ai fatti concreti. Paola aveva capito che per ottenere risultati concreti, una chiave era smuovere il mondo dello spettacolo, anche dello spettacolo sportivo. A me ha fatto fare di tutto, dal Babbo Natale al cameriere, fino all’arbitro in una partita fra carcerati. Era geniale, davvero. Mi auguro che ci sia qualcuno in grado di raccogliere la sua eredità. Mi ha dato la possibilità di conoscere un mondo meraviglioso, che è quello del volontariato. Persone incredibili, che si spendono per gli altri.

Continua Delio Rossi