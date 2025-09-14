Lazio, Zaccagni guida biancocelesti contro il Sassuolo: il capitano a caccia della doppia cifra

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport, Mattia Zaccagni è pronto a guidare la Lazio nella sfida contro il Sassuolo, squadra a lui particolarmente "ispiratrice". In carriera ha già segnato cinque volte contro i neroverdi, due delle quali da giocatore del Verona e tre in maglia biancoceleste, comprese due su rigore.

Il legame

Mattia è pronto ad una grande partita per confermare il buon andamento tra Lazio dopo la seconda dichiarato contro il Verona. Il Sassuolo, d’altronde, è la vittima preferita dell’esterno d’attacco che stasera, a Reggio Emilia, ritroverà anche un folto familiare: quello di Fabio grosso, oggi alla natura di Nero Verdi, che lo aveva guidato al Verona nella serie B nell’annata 2018-2019. Con questo allenatore, Zaccagni ha collezionato 28 presenze, 3 marcature e 4 assist, Protagonista di una stagione che contro in modo importante alla sua crescita e soprattutto al ritorno in serie A della squadra. Il capitano ha segnato contro il Verona e questa ha dato molta fiducia tanto da volersi ripetere oggi per la seconda partita consecutiva: sarebbe la prima volta da novembre 2024, quando Zaccagni riuscì ad infilare una serie di tre gare di fila con almeno una all’attivo. Per il giocatore significherebbe non solo confermare il buon momento, ma anche rispondere alle aspettative del mister che lo considera uno dei giocatori chiave del suo progetto tecnico.

Il sogno della doppia cifra

Inutile girarci intorno, Zaccagni ha un chiaro obiettivo, che forse pure Sarri si aspetta: andare in doppia cifra. Sorry, cioè durante il suo primo mandato, sottolineava quanto da un giocatore come Zaccagni si aspettasse una doppia cifra a fine stagione, parole che hanno sempre spinto il giocatore a dare di più e ad alzare l’asticella, sta trasformandosi timbrare offensivo, capace di decidere partite importantissime. Anche quest’anno l’obiettivo è sempre lo stesso e, in particolare, contro i loro vertici saranno pochi spazi, saranno gli uomini di qualità come lui dover rompere gli equilibri e creare la superiorità numerica con qualche accelerazione, con movimenti ad accentrasi, per poi far partire una delle frecce tipiche dell’arciere. La strada per la doppia cifra in campionato, raggiunta due anni fa al primo anno di Sarri (10 reti tonde), passa anche da partite come quella di oggi che risultano fondamentali per l’equilibrio della classifica, soprattutto in attesa del derby della prossima settimana.