Lazio, i dubbi di Sarri: Tavares, Dia e Castellanos sono da monitorare

Dopo aver ricontrollato tutte le partite della scorsa stagione della Lazio, Sarri avrebbe organizzato con il proprio staff tecnico diverse esercitazioni e tabelle.

Come riporta Il Messaggero, a causa del blocco del mercato, però, il tecnico toscano è abbastanza preoccupato di non poter sostituire i giocatori che non considera congeniali con le caratteristiche del proprio gioco.

I problemi in difesa

I terzini che Sarri aveva a disposizione durante il suo primo anno alla Lazio, si ripropongono anche questa volta… ma con un nome in più: Nuno Tavares.

Infatti, il mister biancoceleste aveva dichiarato:

E' l'unica incognita della difesa che troverò, è forte ma anarchico e va inquadrato.

Ma questo non è tutto: dopo aver parlato con Jorginho due anni fa, Sarri aveva già bocciato il terzino portoghese. L'italo-brasiliano, infatti, aveva spiegato al tecnico che Tavares non ha una buona propensione a essere disciplinato in schemi e linee.

Il centrocampo

Nonostante le incognite in difesa, per quanto riguarda il centrocampo a Sarri piacciono Rovella e Belahyane… ma resta un problema da risolvere: Guendouzi.

Il mister biancoceleste, infatti, a Castiglione della Pescaia aveva rilasciato queste dichiarazioni sul centrocampista francese:

Guendouzi ha bisogno del guinzaglio perché non riesce a fermarsi al 100%, deve andare oltre.

Per quanto riguarda Cataldi e Vecino, Sarri li conosce già ed è per questo motivo che il suo interesse è altrove, su Dele-Bashiru:

Me ne hanno parlato benissimo direttori sportivi di altre società.