Niente cessioni di big e norme da rivedere: Lotito prova così a salvare la Lazio

A seguito del problema economico-finanziario, Lotito sta provando, come riporta Il Messaggero, a convincere i vari club della Lega di A a farsi sentire, così da poter rendere sin da subito efficaci le nuove norme Noif.

L'obiettivo di Lotito

Lotito, il 10 dicembre 2023, firmò il criterio riguardante i tre parametri FIGC: indice di liquidità, indicatore di indebitamento e del costo del lavoro allargato… gli stessi parametri sballati dalla società biancoceleste.

E' proprio seguendo questo criterio che tornare in regola richiederebbe una ricapitalizzazione quasi irrealizzabile. A differenza, invece, del nuovo regolamento, con il quale rimarrebbe solo il vincolo del costo del lavoro allargato che, per la Lazio, è minimo tanto da poter essere risolto con un versamento.

Però, nonostante il sostegno di alcune società di Lega A, l'obiettivo prefissato da Lotito potrebbe non essere centrato.

Impossibile cedere i big

A causa di questa vicenda, Lotito si è trovato costretto a non cedere i suoi giocatori più importanti. Infatti, come riporta Il Messaggero, il patron biancoceleste avrebbe rifiutato l'offerta dell'Inter per Rovella: 35 milioni di euro, più Asllani. Una proposta allettante, ma inutile per risolvere il blocco.