Lazio-Juventus, Sarri: "I ragazzi hanno avuto grande carattere. Basic?..."

La Lazio ha risposto presente, stasera lo stadio Olimpico si è colorato di biancoceleste, infatti, grazie alle rete del centrocampista Toma Basic su assist di Danilo Cataldi, le aquile hanno sconfitto la Juventus e conquistato 3 punti d'oro. In merito all'incontro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il Comandante Maurizio Sarri per commentare la grande vittoria.

Le dichiarazioni del Comandante Maurizio Sarri a Lazio Style Channel

Sulla vittoria della Lazio contro la Juventus

Momento difficilissimo è il segnale che i ragazzi hanno avuto grande carattere, grande voglia di risultato e quindi sono contento per loro e per il nostro popolo.

Sulla rosa biancoceleste

I ragazzi sono in un momento di grande applicazione e di grande fame, hanno capito che essere una squadra compatta di buona solidità li aiuta molto e li porta a fare risultato. In questo momento da questo punto di vista sono abbastanza affidabili ma la continuità ci dirà la verità.

Sul gol di Toma Basic

Credo sia stato bravo lui perché un ragazzo che finisce fuori lista per così tanto tempo e si fa trovare pronto è un ragazzo che ha qualità morali forti noi dello staff lo dobbiamo ringraziare e così anche i compagni.

