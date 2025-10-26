Lazio-Juventus, Sarri nel post: “Contento per i ragazzi. Isaksen? È stata una sorpresa…”

La Lazio batte la Juventus grazie al gran gol di Toma Basic: grande sacrificio e applicazione messi in campo da parte dei biancocelesti. Ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha commentato così la vittoria dei suoi ragazzi.

Abbiamo sofferto per gli infortuni, ma questa sera limitatamente. Esclusi due momenti penso che abbiamo giocato con qualità. Sono contento per i ragazzi e per il nostro pubblico. Toma si era un po' perso, c'è stato bisogno di lui ed è stato bravo, ha risposto presente, l'ho visto cresciuto anche di personalità. Ci sta dando una grossa mano e lo ringraziamo tutti. Partita della svolta? Non da oggi, nelle ultime quattro partite abbiamo fatto otto punti nonostante le sette assenze a partita, è un mese che la squadra sta facendo bene.

