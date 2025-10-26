Lazio-Juventus, Sarri nel post: “Contento per i ragazzi. Isaksen? È stata una sorpresa…”
Queste le dichiarazioni del mister ai microfoni di Dazn
La Lazio batte la Juventus grazie al gran gol di Toma Basic: grande sacrificio e applicazione messi in campo da parte dei biancocelesti. Ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha commentato così la vittoria dei suoi ragazzi.
Le parole di Sarri ai microfoni di Dazn
Abbiamo sofferto per gli infortuni, ma questa sera limitatamente. Esclusi due momenti penso che abbiamo giocato con qualità. Sono contento per i ragazzi e per il nostro pubblico. Toma si era un po' perso, c'è stato bisogno di lui ed è stato bravo, ha risposto presente, l'ho visto cresciuto anche di personalità. Ci sta dando una grossa mano e lo ringraziamo tutti. Partita della svolta? Non da oggi, nelle ultime quattro partite abbiamo fatto otto punti nonostante le sette assenze a partita, è un mese che la squadra sta facendo bene.
La partita di Isaksen e l’incontro con la società
Si vedeva in allenamento che era in crescita ma non fino a questo punto, è stata una sorpresa anche per noi, ha giocato una grande partita. È stato normalissimo, non avevo nessun dissidio con loro, ho un gran rapporto con entrambi. Se è stato scritto qualcosa era fake.