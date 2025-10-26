Lazio-Juventus, Sarri nel post: “Contento per i ragazzi. Isaksen? È stata una sorpresa…”

Queste le dichiarazioni del mister ai microfoni di Dazn

Emanuele Petrucci /
sarri

La Lazio batte la Juventus grazie al gran gol di Toma Basic: grande sacrificio e applicazione messi in campo da parte dei biancocelesti. Ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha commentato così la vittoria dei suoi ragazzi.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Lazio-Juventus

Le parole di Sarri ai microfoni di Dazn 

Abbiamo sofferto per gli infortuni, ma questa sera limitatamente. Esclusi due momenti penso che abbiamo giocato con qualità. Sono contento per i ragazzi e per il nostro pubblico. Toma si era un po' perso, c'è stato bisogno di lui ed è stato bravo, ha risposto presente, l'ho visto cresciuto anche di personalità. Ci sta dando una grossa mano e lo ringraziamo tutti. Partita della svolta? Non da oggi, nelle ultime quattro partite abbiamo fatto otto punti nonostante le sette assenze a partita, è un mese che la squadra sta facendo bene.
 

La partita di Isaksen e l’incontro con la società 

Si vedeva in allenamento che era in crescita ma non fino a questo punto, è stata una sorpresa anche per noi, ha giocato una grande partita. È stato normalissimo, non avevo nessun dissidio con loro, ho un gran rapporto con entrambi. Se è stato scritto qualcosa era fake.

Conferenza Locatelli: "Situazione difficile, ma non è un problema tattico. Sul rigore..."
Lazio-Juventus, Basic: "Abbiamo dato tutto in 4 partite di fila. Rinnovo?..."