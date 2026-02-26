Palladino elogia Krstovic negli spogliatoi: "Fategli tutti un grande applauso"

L'Atalanta ha pubblicato sui propri social una parte del discorso fatto dal mister Raffaele Palladino alla rosa dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund in Champions League.

L'episodio di Krstovic

Al minuto 94' di Atalanta-Borussia, nel tentativo di colpire un pallone vagante in area, il difensore tedesco Bensebaini ha colpito involontevolmente il volto dell'avversario con i tacchetti. L'impatto è stato violento e Krstović ha riportato una profonda ferita alla fronte che ha richiesto l'intervento immediato dello staff medico e il successivo trasporto in ospedale. Fortunatamente, gli esami hanno escluso traumi cranici, limitando il danno a quattro punti di sutura. L'episodio è stato decisivo anche ai fini del risultato: dopo il consulto del VAR, l'arbitro ha espulso Bensebaini e assegnato il calcio di rigore che ha permesso a Samardžić di siglare il 4-1 definitivo. Grazie a questa vittoria, la Dea stacca ufficialmente il pass per gli ottavi di finale della competizione.

Il video riportato da TMW