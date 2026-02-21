Cagliari-Lazio, Zaccagni: "Non ci sono buone notizie su Rovella. Ai tifosi dico..."

Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC al termine dell'incontro Cagliari-Lazio.

Sono tornato dopo quasi un mese per questo problema muscolare, ho fatto due giorni con la squadra, ho fatto 85 minuti oggi, sono indietro fisicamente, devo lavorare molto per farmi trovare pronto per la prossima.

È difficile, ce ne sono successe di tutte i colori, da Rovella stasera non sono arrivate buonissime notizie, dobbiamo andare avanti a testa alta, succedono queste stagioni. Bisogna tirare fuori la propria personalità e combattere, rimanendo uniti e compatti. In queste stagioni se vengono meno gol e risultati, bisogna tirare fuori tutto, far capire al mister e alla gente che ci teniamo però siamo un buon gruppo, non ci siamo mai disuniti e questo ci rende orgogliosi, peccato la situazione ambientale. Riguardo il numero 9 Daniel sta lavorando veramente molto bene.