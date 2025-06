Gregucci: "Alla Lazio servono idee sul mercato. Io cercherei..."

La Lazio continua a essere paralizzata sul mercato a causa dell’indice di liquidità e dell’assenza di cessioni significative. Questi ostacoli impediscono al club di operare in entrata e, di conseguenza, di fornire a Maurizio Sarri i rinforzi necessari per il nuovo progetto tecnico. La situazione resta complicata e ogni possibile trattativa è subordinata alla partenza di alcuni giocatori.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex calciatore biancoceleste Angelo Gregucci ha commentato il momento difficile vissuto dalla Lazio. Oltre a soffermarsi sui limiti economici attuali, ha indicato alcuni campionati stranieri come territori ideali in cui individuare profili interessanti e funzionali al gioco di Sarri.

Mercato? Io da sempre guardo come riferimento alla fase finale del campionato europeo Under 21. La fase degli intelligenti è lì dentro. Poi guarderei anche il calcio olandese. E’ una bottega molto cara, ma loro sono avanti da sempre. Si parla di Van Bommel Jr e Guus Til? Forse il secondo costa troppo, ma loro sono una scuola di riferimento che va attenzionata.

Analogie tra la salvezza della Sampdoria e la stagione del -9 della Lazio? Storie diverse, molto particolari. In quel caso la Lazio aveva un solo condottiero (Eurgenio Fascetti, ndr), mentre in questa stagione la Samp ha cambiato quattro staff tecnici e 15 giocatori a gennaio. Non è simile la storia, certamente è stata sofferta e difficile.