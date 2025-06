Agostinelli: "La Lazio non farà grandi cose sul mercato. Con Lotito è sempre..."

La Lazio resta bloccata: servono uscite prima degli acquisti

Andrea Agostinelli, ex calciatore biancoceleste, ha commentato ai microfoni di Radiosei l’attuale stallo sul mercato della Lazio. La società, infatti, è impossibilitata ad acquistare nuovi giocatori finché non riuscirà a completare alcune operazioni in uscita. La causa principale è rappresentata dall’indice di liquidità, che limita le possibilità di manovra della dirigenza.

Queste le sue parole: