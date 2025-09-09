Dino Zoff: "Mercato bloccato? Lo sapevano già tutti. Sull'alternanza dei portieri..."

Archiviata anche la seconda sfida dell'Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2026, alcuni nazionali potranno già tornare nelle rispettive città per iniziare la preparazione in vista dei prossimi impegni in campionato.

A commentare gli ultimi due matches della Nazionale italiana è stato proprio lo storico ex portiere, oltre che ex allenatore e presidente biancoceleste, Dino Zoff, che ai microfoni di Radio Laziale si è espresso anche sulla questione portieri in casa Lazio, e sul mercato bloccato.

Nazionale? Tutti ci tengono particolarmente. Può captare un momento di crisi e di far difficoltà a fare risultato. Scavallato cn due risultati ottimo. Tornare al Mondiale? Credo sia doveroso altrimenti sarebbe un fallimento. La terza non sarebbe giustificabile. Donnarumma potrà superare Buffon? Ci vuole ancora tempo, ha cominciato alla grande e ha tutte le qualità per fare molto.

Dualismo tra i portieri? Dipende da che portieri hai, se sono due portieri della stesso forza si può fare, se hai una considerazione migliore. Un'alternanza tra i portieri della Lazio? possono farlo. Mandas ha fatto bene, quando è stato impiegato ha fatto bene, penso che possa solo migliorare.