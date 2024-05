Inter-Lazio, Lautaro nel post: "Volevamo una vittoria, ma abbiamo affrontato una squadra..."

Al termine del match tra Inter e Lazio, finito 1-1, il capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN.

"Non vedevo l’ora che arrivasse questo giorno, c’è la mia famiglia e i tifosi, volevamo vincere ma abbiamo affrontato una squadra che sta lottando per la Champions. Non mi aspettavo tutto questo, abbiamo lavorato tanto e ci siamo meritati questo scudetto. Abbiamo fatto un’ottima stagione. È difficile fare un percorso d 38 gare e arrivare sopra a tutti. Sono loro a cercare di gestire il futuro, noi ci concentriamo su quello che dobbiamo fare. Siamo tranquilli, ovviamo goderci questo. È una festa con le nostre famiglie e la nostra gente. Rinnovo? Non so che succederà, ma questa settimana cercheremo un accordo”.