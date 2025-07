Tragedia nel mondo del calcio, è morto il calciatore del Liverpool Diogo Jota: la vicenda

Una tragica notizia sconvolge tutto il mondo del calcio: Diogo Jota, calciatore del Liverpool e del Portogallo, è deceduto nella scorsa notte a causa di un incidente stradale.

La vicenda

Durante la scorsa notte, Diogo Jota, calciatore del Liverpool della Nazionale portoghese, di 28 anni, sposato da poco e padre di tre figli, è morto in un incidente stradale che si è verificato nella provincia di Zamora (in Spagna) intorno all’una di notte. La collisione fatale è avvenuta al km 65 dell’autostrada A-52. Secondo i testimoni che sono arrivati in soccorso, l’auto è rimasta avvolta dalle fiamme, con l’incendio che si è propagato alla vegetazione circostante. A bordo della vettura, il giocatore non era da solo, ma assieme al fratello André, anche egli un calciatore professionista di 26 anni. I servizi medici arrivati sul posto hanno constatato il decesso per entrambi. Una prima ricostruzione prevede che il veicolo abbia sbandato e sia uscito fuori strada, prendendo fuoco, ma sono in corso accertamenti più approfonditi per capire quali siano state le reali cause del sinistro.

Diogo Jota

Diogo Jota, attaccante dei Reds e della nazionale portoghese, ha mosso i primi passi nel calcio nel suo paese d’origine prima di trasferirsi giovanissimo all’Atletico Madrid nel 2016. Dopo un prestito al Porto, è tornato all’Atletico, per poi essere ceduto a titolo definitivo in Premier League, al Wolverhampton. Proprio qui Jota è cresciuto e ha trovato continuità realizzativa, attirando l’interesse del Liverpool, che nell’estate 2020 ha investito circa 44 milioni di euro per acquistarlo. La sua ultima partita risale a meno di un mese fa, l’8 giugno, nella finale di Nations League, vinta dal Portogallo contro la Spagna. Nel campionato inglese, Jota ha totalizzato 63 gol in 190 presenze, mentre in Champions League ha segnato 6 reti in 38 partite e ben 9 gol in 13 gare di Europa League. Adesso tutto il mondo del calcio si stringe attorno al dolore della famiglia, degli amici e dei compagni del giovane calciatore.

Il messaggio della Lazio

In risposta al post X pubblicato dal Liverpool, la Lazio ha mostrato tutta la vicinanza al club e alla famiglia del calciatore con un messaggio in inglese: “Our hearts are saddened by your loss, our thoughts are with you and family of Diogo and André Silva” (tradotto: “I nostri cuori sono addolorati per la vostra perdita, i nostri pensieri sono con voi e con la famiglia di Diogo e André Silva.”)