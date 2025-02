Inter-Lazio: ecco chi potrebbe ricoprire il ruolo di punta al posto di Taty Castellanos

Dopo la vittoria della Lazio contro il Napoli in Coppa Italia, merito di una tripletta realizzata dall'attaccante Noslin, e il trionfo dell'Inter di Inzaghi contro l'Udinese, match terminato 2-0 grazie alle reti di Arnautovic e di Asllani, le due squadre si preparano a lottare l'una contro l'altra, infatti, il 25 febbraio alle ore 21:00 si disputerà Inter-Lazio a San Siro. La vincitrice dell'incontro andrà ad affrontare il Milan, passato al turno dopo la vittoria contro la Roma. Baroni dovrà pensare bene alle pedine da schierare, soprattutto dato che l'ultimo incontro tra Inter e Lazio è terminato 6-0.

Inter-Lazio: il sostituto di Taty

L'assenza di Taty Castellanos non passa inosservata, infatti, l'attaccante è in grado di costruire, aprire spazi e concludere, perciò quando il biancoceleste non è in campo è impossibile non accorgersene. Nel match contro il Venezia si aveva provato a sostituire il Taty con Noslin, tuttavia, la scelta non ha dato i risultati sperati, perciò sembra che la nuova scelta sarà Boulaye Dia. L'ex Salernitana si è rivelato molto presto una grande risorsa per la Lazio, infatti, con la maglia biancoceleste ha mandato in rete 7 palloni nel campionato di Serie A e 2 in Europa League, inoltre, l'attaccante è stato schierato dal mister Marco Baroni in 23 gare di Serie A ed è sceso in campo in 8 partite di Europa League, per un totale di 1.790 minuti.

Il possibile cambio di gioco

Con l'ex Salernitana che sembra la scelta sicura in assenza di Castellanos, l'ipotesi rimane sulla decisione per il trequartista, infatti, il mister Marco Baroni dovrà scegliere chi tra Pedro, Noslin e Tchaouna potrà ricoprire il ruolo. Un'altra ipotesi possibile potrebbe essere su Dia come centravanti ma senza nessuno dietro di lui, ciò comporterebbe il cambio di schema di gioco dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Con il nuovo modulo si potrebbe avere in campo un mediano in più, infatti, il nuovo arrivato Belahyane si posizionerebbe tra Rovella e Guendouzi, inoltre, si avrebbe un attaccante in meno.