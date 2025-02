Lazio: il punto sui biancocelesti infortunati, un calciatore potrebbe rientrare per Inter-Lazio

Dopo il terribile pareggio subito contro il Venezia, squadra che al momento si trova in 19a posizione nella classifica di Serie A e rischia la retrocessione in Serie B, il mister Marco Baroni dovrà ragionare sulle prossime mosse da fare con la sua Lazio, soprattutto dato che ora la Juventus ha 2 punti in più della squadra biancoceleste. La rosa dovrà lottare duramente, nei prossimi match, per tentare di riguadagnarsi il 4° posto in classifica, tuttavia, la Lazio dovrà fare i conti con forti avversari, ma non solo, il mister Baroni dovrà fare a meno di un biancoceleste, oltre a Hisaj e Castellanos. Le brutte notizie sulle sorti di un calciatore che sarà indisponibile sono accompagnate dalle buone notizie riguardo il ritorno di un altro biancoceleste, il quale potrebbe rientrare molto presto.

Fraioli

Il punto sugli infortunati: un rientro e un'uscita

Dele-Bashiru dovrà stare fermo almeno per le prossime due partite, infatti, a Venezia ha rimediato una forte distorsione alla caviglia destra, per questa ragione dovrà saltare entrambi gli incontri a San Siro, vale a dire il match di Coppa Italia contro l'Inter e Lazio-Milan, valido per la 27a giornata di Serie A. Buone notizie invece per il centrocampista Vecino, assente sin da Lazio-Ludogorets, infatti, il biancoceleste è finalmente rientrato in gruppo e potrebbe essere disponibile in panchina sin da Inter-Lazio.

I prossimi avversari della Lazio

Dopo il pareggio contro il Venezia, per la Lazio sono in arrivo nuove occasioni per tentare di conquistare i 3 punti. Le prossime partite saranno molto importanti per il futuro della squadra biancoceleste di Marco Baroni, infatti, la Juventus, dopo la vittoria contro il Cagliari, si è posizionata al 4° posto in classifica di Serie A con 49 punti, mentre la Lazio è scesa in 5a posizione con 47 punti. Nelle prossime giornate, la Lazio, dovrà affrontare temibili avversari, infatti, il 25 febbraio sfiderà l'Inter per proseguire il percorso in Coppa Italia, ma non solo, il 6 e il 13 marzo si disputeranno le partite di andata e ritorno contro il Viktoria Plzen in Europa League, dove i biancocelesti mantengono la 1a posizione sin dalla prima giornata. In Serie A, invece, il primo avversario della squadra di Baroni sarà il Milan, partita in programma per il 2 marzo, mentre Lazio-Udinese si disputerà il 10 marzo. Il 16 marzo i biancocelesti affronteranno il Bologna e alla fine del mese, precisamente il 30 marzo, si disputerà Lazio-Torino.