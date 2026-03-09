Lazio-Sassuolo, Sarri nel pre: "Contrario alla cessione di Mandas. La società deve fare qualcosa""

Pochi minuti separano il fischio iniziale del match Lazio-Sassuolo. Allo stadio Olimpico la storia atmosfera surreale con gli spalti deserti o quasi. Gli uomini di Maurizio Sarri devono portarsi a casa una vittoria per alzare un pò il trend. Dall'altra parte una squadra spensierata che gioca un ottimo calcio propositivo e offensivo, quello di Fabio Grosso. Pochissimi istanti fa ha parlato Maurizio Sarri ai microfoni di Sky per poi lasciare qualche dichiarazione anche a Dazn.

Abbiamo numeri inspiegabili, diversi e tutto sta nell'atteggiamento mentale, questo voglio vedere stasera, il giusto atteggiamento. Provedel è un'assenza grave ed io ero completamente in disaccordo per la cessione di Mandas. Stasera affrontiamo una squadra di grande organizzazione e caratterizzazione, sinceramente a me personalmente non mi stupisce.