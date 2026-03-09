Lazio-Sassuolo, Sarri nel pre: "Contrario alla cessione di Mandas. La società deve fare qualcosa""
L'allenatore biancoceleste parla poco prima del fischio iniziale del match di questa sera
Pochi minuti separano il fischio iniziale del match Lazio-Sassuolo. Allo stadio Olimpico la storia atmosfera surreale con gli spalti deserti o quasi. Gli uomini di Maurizio Sarri devono portarsi a casa una vittoria per alzare un pò il trend. Dall'altra parte una squadra spensierata che gioca un ottimo calcio propositivo e offensivo, quello di Fabio Grosso. Pochissimi istanti fa ha parlato Maurizio Sarri ai microfoni di Sky per poi lasciare qualche dichiarazione anche a Dazn.
Le parole dell'allenatore biancoceleste a Sky
Abbiamo numeri inspiegabili, diversi e tutto sta nell'atteggiamento mentale, questo voglio vedere stasera, il giusto atteggiamento. Provedel è un'assenza grave ed io ero completamente in disaccordo per la cessione di Mandas. Stasera affrontiamo una squadra di grande organizzazione e caratterizzazione, sinceramente a me personalmente non mi stupisce.
Sarri a Dazn
Che Lazio aspettarsi? La versione vera, speriamo in un atteggiamento diverso. Questione di motivazioni? Penso di si, dovrebbero esserci sempre, spero stasera ci siano. Motta? Tutto abbastanza normale, il ragazzo l'ho visto tranquillo. Stadio vuoto? Non solo è brutto, è triste, è deprimente, avvilente, penso sia arrivato il momento di fare qualcosa da parte della società.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All.: Sarri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All.: Grosso.