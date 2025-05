Lazio: Alessio Romagnoli e l'incertezza sul suo rinnovo

Dopo essere mancato alla festa per i 25 anni dello scudetto del 2000, il direttore sportivo Fabiani, ha escluso, come riporta Il Corriere dello Sport, che ci siano stati alcuni incontri per decidere sul futuro di Romagnoli.

La società biancoceleste, infatti, continua a sostenere di non avere messo il difensore italiano sul mercato, nonostante le tensioni tra quest'ultimo e il presidente Lotito a causa di promesse di bonus non mantenute.

Romagnoli sta bene alla Lazio

Dopo molte indiscrezioni, Alessio Romagnoli ha deciso di parlare e di spiegare che alla Lazio, per ora, si trova bene: il suo contratto termina tra due anni ma vorrebbe comunque chiarire tramite un rinnovo. La Lazio è per il rispetto del contratto, anche perché in caso di cessione, la squadra capitolina si ritroverebbe indebolita in difesa… per questo motivo il ds biancoceleste proverà a mediare tra le parti e prolungare il contratto di Romagnoli.

I precedenti simili

Come riportato da Il Corriere dello Sport, non è la prima volta che la società biancoceleste si ritrova a gestire queste situazioni: il precedente più importante da tenere a mente è quello di Luis Alberto.

Per la Lazio, infatti, se non si vuole più stare o si chiede uno stipendio più alto, il giocatore può lasciare la squadra.

Fortunatamente, però, questo per ora non sembra il caso di Romagnoli.