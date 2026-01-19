Lazio-Como, Sarri nel pre: "Riascolto le parole ad Auronzo di due anni fa e sono le stesse…"
Ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Lazio-Como è intervenuto Maurizio Sarri
Sarri - Fraioli
Le parole di Sarri a DAZN
Ratkov? È un ragazzo disponibile, si deve ancora inserire, va dentro, vediamo a che punto siamo.
Emergenza
A centrocampo in panchina abbiamo un ragazzo della Primavera e Dele-Bashiru rientrato oggi. Siamo in emergenza.
Le parole di Fabiani e Lotito
L'ho vissuta bene, non c'è niente di nuovo sotto il cielo laziale, ascolto l'intervista di due anni e mezzo fa ed è la stessa cosa.