Lazio-Como, Sarri nel pre: "Riascolto le parole ad Auronzo di due anni fa e sono le stesse…"

Ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Lazio-Como è intervenuto Maurizio Sarri, di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Sarri a DAZN

Ratkov? È un ragazzo disponibile, si deve ancora inserire, va dentro, vediamo a che punto siamo.

Emergenza

A centrocampo in panchina abbiamo un ragazzo della Primavera e Dele-Bashiru rientrato oggi. Siamo in emergenza.

Le parole di Fabiani e Lotito 

L'ho vissuta bene, non c'è niente di nuovo sotto il cielo laziale, ascolto l'intervista di due anni e mezzo fa ed è la stessa cosa.

