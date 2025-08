Lazio, estate bloccata: nessun rinforzo e tanti esuberi, Cancellieri convince Sarri

Prosegue la complicata estate della Lazio, piena di esperimenti sul campo e con pochi colpi di scena al di fuori: il comune denominatore resta l’amarezza per essere gli unici a non poter fare nulla in entrata sul mercato nel nostro campionato. D’altronde, risalgono ormai a due mesi fa le richieste di Sarri per rinforzare la squadra: un 10 e almeno un terzino che, ad oggi, restano dei miraggi mentre si è costretti a rimescolare le carte a disposizione a Formello, interrogandosi sui tagli da effettuare in lista.

La crescita di Cancellieri

Le amichevoli sono state un’occasione veramente utile per comprendere il livello di apprendimento dei nuovi elementi, ma anche dei più giovani, come il classe 2002 Matteo Cancellieri che, con il passare dei giorni, sta conquistando la fiducia del tecnico e i suoi guizzi nell’ultima partita non hanno fatto altro che migliorare il suo status nei confronti di Noslin. Nonostante ciò, entrambi i giovani, Cancellieri e Noslin, resteranno sul filo fino al 1 settembre con pari un posto in lista e se dipendesse da quanto visto finora Sarri non avrebbe dubbi e sceglierebbe l’italiano, fra i due però più seguito e corteggiato da altri club. Poco tempo fa si era fatto avanti il Pisa con classe ci sono da gestivi, ma senza nessun tentativo concreto. Da Formello, invece, si aspettano presto, partendo dal presupposto che stavolta si prediliger la cessione definitiva, non il prestito con diritto di riscatto che Empoli e Parma non hanno mai esercitato (Non sarebbe un utopia aspettarsi 10 minuti di euro). Il discorso è diverso per Noslin che, in caso di cessione, comporterebbe di sicuro una minusvalenza: impossibile recuperare i 15 milioni spesi per portarlo a Roma e, per questo, a Formello non c’è intenzione di monetizzarci a meno che la nuova agenzia del giovane non porti offerte allettanti.

