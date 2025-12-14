Genoa-Inter 1-2, Bisseck e Lautaro Martinez firmano la vittoria sul grifone

Gli uomini di Chivu soffrono nel finale ma si portano a casa i tre punti con il primato in classifica

Leoni Andrea /
IPA
IPA

E' il match della domenica pomeriggio delle ore 18.00 quello tra Genoa-Inter. Sfida combattuta fino all'ultimo istante tra le due squadre con i nerazzurri che riescono a portarla a casa per 1-2 nonostante la sofferenza nel finale e un calo fisico evidente. I protagonisti della squadra di Chivu sono Bisseck e Lautaro Martinez, per la squadra di De Rossi invece il gol arriva grazie ad un guizzo di Vitinha. 

Il match

Nel primo tempo non c'è partita. La squadra di Chivu detta legge manovrando per gli interi 45 minuti con più lucidità e con un ritmo che manda in tilt il grifone. A segnare lo 0-1 è Bisseck con un sinistro preciso dove Leali non può arrivare. L'Inter continua il suo dominio e raddoppia grazia a Lautaro Martinez, conclusione violenta che si insacca all'angolino.

La ripresa riprende come si era chiuso il primo tempo. L'Inter controlla il pallino del gioco e cerca di tenere il grifone lontano dalla porta. Proprio quando il Genoa sembra uscire dalla partita arriva il lampo, ci pensa Vitinha a dare una scossa ai suoi con un gol in solitaria. Nel finale soffre un pò l'Inter ma riesce a portare a casa la vittoria.

La classifica attuale delle due squadre

Importanti tre punti per i nerazzurri che volano letteralmente al primo posto con 33 punti in 15 partite. Possono sorridere Chivu ed i suoi.

Dall'altra parte il Genoa di De Rossi si ferma. La posizione è la 16sima ed i punti sono 14. Ancora da scongiurare la zona retrocessione per il grifone.

