Rabbia tifosi della Fiorentina e silenzio stampa del club: gli altri dettagli

Crisi nera per la Fiorentina e clima decisamente surreale. Oggi è arrivata l'ennesima sconfitta in campionato questa volta al Franchi contro l'Hellas Verona per 1-2, che ha causato ancora una contestazione dei tifosi viola. La Fiorentina ha comunicato di essere in silenzio stampa e che eventuali decisioni che saranno prese saranno comunicate questa sera o nei prossimi giorni. Inoltre la viola in casa finora non è riuscita mai a vincere ancora.

Rischio esonero per Vanoli

Nel calcio si sa, l'allenatore è sempre il primo a pagare. A rischio potrebbe esserci anche la posizione di Paolo Vanoli ( subentrato in stagione all'esonerato Stefano Pioli ) ma non solo. Anche oggi, al termine della partita, contestazione dei tifosi viola ai giocatori mentre la Curva Fiesole al triplice fischio finale si era già svuotata. La Fiorentina ha comunicato inoltre che da questo pomeriggio la squadra sarà in ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi.

La classifica della Fiorentina

La situazione è a dir poco preoccupante. La Fiorentina non riesce a reagire ne nell'atteggiamento ne coi risultati. I punti sono solo 6 in 15 partite e la squadra è inchiodata all'ultima posizione in classifca, a 4 lunghezza dalla penultima, dove c'è un'altra squadra toscana, il Pisa.